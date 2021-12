Russell Crowe recebe camiseta do Real Madrid em visita a treino

O ator Russell Crowe aproveitou a sua estadia na capital espanhola para promover seu último filme, 'Robin Hood', e para assistir nesta quinta-feira ao treino do Real Madrid, aproveitando para conversar com os jogadores, que o presentearam com uma camiseta do clube com seu nome nas costas.



"O Real Madrid é um clube lendário. Tenho uma equipe de rúgbi na Austrália e sempre acho interessante ver como funcionam outros clubes esportivos, ainda mais tratando-se de um tão importante em nível mundial", disse o protagonista de 'Gladiador' ao canal de televisão do clube merengue.





Crowe aproveitou para conhecer jogadores como Raúl, Guti e o brasileiro Marcelo, mas como ele mesmo reconheceu, o encontro de que mais gostou foi com o português Cristiano Ronaldo.



"Tinha muita vontade de conhecer Cristiano Ronaldo porque acho que é um dos melhores jogadores que já pisaram em um campo de futebol na história deste esporte", acrescentou o ator, que foi ao centro de treinamento de Valdebebas, nas imediações de Madri, vestido com um casaco de moletom dos South Sydney Rabbitohs, clube de rúgbi do qual é proprietário.



O ator neozelandês presenteou o astro lusitano com um gorro de sua equipe e recebeu em troca a camiseta do Real Madrid.



Crowe está em Madri promovendo seu novo filme, 'Robin Hood', uma nova versão do famoso personagem, dirigida por Ridley Scott.

adblock ativo