Rumo ao bicampeonato, baiano Uri Valadão estreia com vitória

O 'Baiano voador' do bodyboard, Uri Valadão, persegue o seu segundo título de melhor do mundo na modalidade. Atual vice-líder do Circuito Mundial, o campeão de 2008 avançou na quarta-feira, 24, à segunda fase, na quinta das oito etapas do ano, disputada na Praia de Sintra, em Portugal.



Uri, que já venceu três vezes no local, pegou bateria complicada, na qual encarou o tricampeão mundial havaiano Jeff Hubbard. Completaram o grupo o local Miguel Adão e Diego Cabrera, das Ilhas Canárias.



Contra adversários de peso, o baiano se saiu bem na onda da Praia Grande e venceu a bateria com 14,15 pontos, somados em suas duas melhores ondas. "Neste momento, não devo pensar no título. Estou pensando em uma coisa por vez e meu foco é na próxima bateria, que será o round cinco", disse Valadão, logo após a vitória.



"O primeiro passo foi dado, fiz o dever de casa e passei em primeiro na minha estreia. Agora é focar no meu próximo duelo e o titulo será consequência de um bom trabalho neste evento", completou o baiano, que até a etapa anterior tinha 4.748 pontos como segundo do ranking.



À frente de Valadão está apenas o francês Pierre Louis Costes, primeiro colocado com 4.850 pontos. Costes não foi bem na luta para manter a liderança e estreou ficando em segundo na sua bateria, caindo para a repescagem da etapa.



"Os adversários são incrivelmente bons, todos têm caracteristicas diferentes no estilo de surfar. Mas não estou muito preocupado com eles, quero focar em fazer a minha parte sempre", disse Uri, referindo-se aos concorrentes diretos na luta pelo bicampeonato.



Conta própria



Valadão se diz muito mais apreensivo em relação à falta de apoio financeiro para esta etapa e as outras três últimas na corrida pelo segundo título. "Estou correndo atrás de um patrocinador principal pra ter uma tranquilidade pra viajar", pontuou.



Na viagem a Portugal, o atleta está bancando boa parte das despesas. "Valorizo muito os meus parceiros GT Boards e Kpaloa, que me dão muito suporte na medida que eles podem", completou o baiano.



Com a vitória no round 3 da etapa, Uri avançou diretamente para a quinta fase do evento e agora espera o seu adversário, que virá da repescagem.



A previsão é que as baterias recomecem hoje, com as disputas das fases 4 e 5, definindo os competidores que avançarão para as oitavas de final.

