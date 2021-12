Rui Costa descarta paralisar futebol baiano "Não gera aglomeração"

Durante mais uma edição do programa ‘Papo Correria’, transmitida na noite desta terça-feira, 23, o governador do Estado, Rui Costa (PT-BA), descartou a possibilidade de paralisação do futebol baiano. Mesmo com a medida, a Bahia está entre os estados com medidas restritivas mais rígidas de enfrentamento a pandemia.

Segundo o próprio gestor, a realização das partidas de futebol profissional “não gera aglomeração nem dentro nem fora do estádio”. Além disso, ele ainda ratificou que, como os bares não estão funcionando, o futebol termina incentivando as pessoas a ficarem em suas casas para acompanhar os jogos.

"No nosso entendimento, os atletas estão confinados. Vão e voltam no ônibus, confinados. Não tem torcida, não gera aglomeração nem dentro nem fora do estádio. Ao contrário, eu diria que o jogo, na medida em que os bares não estão funcionando, as pessoas estão em suas casas. Serve como descontração e lazer. Seja para ficar alegre, como ficamos com a vitória do Bahia diante do Sport. Ou para sofrer, como eu sofri com a derrota do Bahia para o Vitória. Tomamos um gude preso. Então serve para você ficar alegre ou passar raiva. Mas ele não gera aglomeração e, por isso, decidimos por não tomar medidas de fechamento e paralisação do esporte”, afirmou Rui.

A decisão vai na contramão de outras unidades federativas que optaram por suspender as partidas referentes aos torneios estaduais. Até o momento, os estados de São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Goiás e Tocantins, além do Distrito Federal, decidiram por parar as atividades.

Apesar do toque de recolher, previsto diariamente para ter início às 18h, a partida entre Vitória e CRB, nesta quarta-feira, 23, está marcada para acontecer às 19h30, no estádio Manoel Barradas, em Salvador. A Secretaria de Comunicação (Secom) do governo baiano informou que não haverá modificação no horário da partida.

