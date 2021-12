Rui assina ordem de construção de Centro de Treinamento para Canoagem

Um Centro de Treinamento para Canoagem será construído em Ubaitaba, terra de Isaquias Queiroz, primeiro atleta brasileiro a conquistar três medalhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos, na canoagem. O objetivo é alavancar o desenvolvimento da modalidade na cidade, que fica no sul da Bahia, e cujo nome em tupi-guarani significa "cidade das canoas". Crianças e adolescentes serão alvo da iniciativa.

O governador Rui Costa assinou nesta sexta-feira, 22, uma ordem de serviço para a construção do centro, orçado em R$ 1,2 milhão. O projeto também prevê a construção de mais dois centros de canoagem, em Ubatã e Itacaré, no sul do estado, totalizando R$ 3 milhões em investimentos.

De acordo com Rui, os equipamentos são de grande importância para a juventude e para o esporte da Bahia. “Com o centro de canoagem, iremos estimular a juventude e a prática esportiva, tendo, quem sabe, mais atletas baianos sendo medalhistas. Mas, independente das medalhas, nosso desejo é que a juventude encontre seu caminho na educação, no esporte e na cultura. Por isso, também autorizamos a construção de um campo de futebol e a reforma do ginásio de esportes da cidade”, afirmou Rui, por meio de nota divulgada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

Serão disponibilizadas 90 vagas em cada centro, que atenderá jovens com idade a partir de 7 anos, incluindo acessibilidade, durante um período de 19 meses. Os alunos serão, preferencialmente, de escolas públicas, que estejam em situação de risco social ou organizações de ensino que possuam baixos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

