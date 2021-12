Rubro-negros rechaçam Claudia Leitte e pedem por Ivete

Os torcedores do Vitória cantaram o hino do clube e pediram a presença de Ivete Sangalo - que é rubro-negra - durante a apresentação da cantora Cláudia Leite, torcedora do Bahia, no show de inauguração da Arena Fonte Nova, neste domingo, 7. Cláudia se apresentou vestida com a camisa do Esquadrão.

Os gritos da torcida do Leão chegaram a atrapalhar a participação de Cláudia, que no final da apresentação foi até as proximidades da arquibancada saudar a torcida tricolor. O grupo Filhos de Jorge e Marcia Short também subiram ao palco junto com a cantora tricolor.

