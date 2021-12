Rubinho publica foto esquiando e é criticado por seguidores

Depois de Lewis Hamilton utilizar sua conta no Instagram para postar fotos de uma caminhada na neve e ser cobrado pelos fãs por causa da ausência do capacete, foi a vez do brasileiro Rubens Barrichello ser criticado pelos internautas.

Rubinho utilizou a ferramenta para publicar uma imagem com a esposa e os filhos, em que aparecem na neve com equipamentos para esquiar na cidade Park City, nos Estados Unidos, onde curte as férias. Foi o suficiente para uma enxurrada de críticas.

Seguidores de Barrichello diziam estar decepcionados pela atitude de não se compadecer do momento vivido pelo ex-companheiro de Ferrari, Michael Schumacher.

"Putz Barrichello, foi mal!! Você bem que poderia passar sem postar essa foto esquiando nesse momento triste que vive Schumacher ao se acidentar quando esquiava", lamentou um seguidor.

"Aff, que b... tirando sarro de uma situação séria. Se acha o humorista", comentou outro usuário mais exaltado.

Enquanto alguns também elogiaram a família do brasileiro, outros aproveitaram para fazer piada com as reclamações dos fãs.

"Pode esquiar sem capacete, pois a velocidade que você anda não lhe acontece nada caso encontre uma pedra no caminho".

