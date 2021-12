Rossi recorre à CAS da punição que o obriga a largar em último na prova final

O italiano Valentino Rossi recorreu nesta sexta-feira à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) da punição imposta a ele pela direção de prova da etapa da Malásia da MotoGP, realizada no último domingo, em função de incidente que envolveu o espanhol Marc Márquez.

Rossi e Márquez faziam uma intensa disputa de posição durante a prova no circuito de Sepang. Na sétima volta, o italiano provocou a queda do espanhol após atingi-lo com o joelho. O espanhol, então, abandonou a prova, enquanto o italiano terminou a etapa da Malásia na terceira colocação.

Após a corrida, a direção de prova aplicou uma punição de três pontos na carteira de Rossi, que se somou a um recebido anteriormente e o deixou com quatro. E isso acabou determinando que o italiano terá que largar da última posição na próxima prova da MotoGP, a etapa de Valência, em 8 de novembro, a corrida final da temporada 2015.

Nesta sexta-feira, porém, Rossi recorreu à CAS contra a punição. A Federação Internacional de Motociclismo confirmou que o italiano entrou com uma ação no tribunal, o que suspende a pena imposta até que seja apresentado um veredito.

"Ao apelar à Corte Arbitral do Esporte (CAS), o senhor Rossi pede a anulação ou a redução da pena. Ele solicita ainda a suspensão da execução da decisão em conformidade com o artigo R37 do Código Esportivo relacionados com a Arbitragem", explicou a federação.

Faltando uma prova para fim do campeonato da MotoGP, Rossi é o líder com 312 pontos e sete de vantagem para o espanhol Jorge Lorenzo. O italiano precisa de um segundo lugar para conquistar mais um título mundial sem depender do resultado do seu rival.

adblock ativo