Ross Brawn tenta tirar Schumacher do coma com rádio da F-1

O engenheiro Ross Brawn, que trabalhou com Michael Schumacher, experimenta um método inusitado para tentar retirar o alemão do coma. Brawn levou reproduções do rádio de comunicação da Ferrari da época que ele e Schumi trabalham juntos. Ele quer estimular o cérebro do ex-piloto. Os médicos não sabem se o alemão consegue ouvir, mas autorizaram a aposta do engenheiro.

Schumacher está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro Hospitalar Universitário de Grenoble, na França, desde o dia 29 de dezembro de 2013, quando sofreu um acidente de esqui.

adblock ativo