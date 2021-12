Rose é multado após sumiço e deve voltar a defender o Knicks nesta quarta

A direção do New York Knicks não deu maiores detalhes sobre o misterioso sumiço do armador Derrick Rose na noite da última segunda-feira, mas determinou a consequência desta atitude. Em breve comunicado nesta terça, a franquia informou que o astro da NBA se reapresentou ao time e será multado por sua ausência na derrota por 110 a 96 para o New Orleans Pelicans.

Através de sua página no Twitter, o Knicks foi sucinto ao informar a punição de Rose. Nem mesmo o valor da multa foi revelado pela franquia, que limitou-se a informar que o armador "é esperado em seu uniforme para a partida contra o Philadelphia 76ers", nesta quarta-feira, fora de casa.

O sumiço de Rose roubou as atenções na rodada de segunda-feira da NBA. O armador chegou a trabalhar normalmente com os companheiros pela manhã, mas não apareceu no ginásio Madison Square Garden, em Nova York, para o aquecimento e a partida, o que obrigou o Knicks a tirá-lo da escalação momentos antes do confronto.

Tanto a diretoria quanto o técnico Jeff Hornacek admitiram que a franquia não tinha informações sobre Rose, que não informou ninguém sobre sua ausência. Somente momentos após a partida, o pivô do Knicks Joakim Noah, que atuou com o armador também no Chicago Bulls, comentou que havia conseguido contatá-lo, mas também sem revelar maiores detalhes.

A imprensa norte-americana chegou a noticiar uma grave discussão entre Rose e Hornacek por conta da opção do treinador de deixá-lo no banco durante o último período da derrota de sábado para o Indiana Pacers. Posteriormente, no entanto, falou-se sobre um possível problema familiar do jogador, que teria incentivado seu sumiço.

Nascido em Chicago, Rose teria viajado para sua cidade natal para ficar com a família. O fato é que a fase do armador e do Knicks não é boa. A equipe perdeu oito das últimas nove partidas e é apenas a 11.ª colocada na Conferência Leste, mesmo tendo em seu elenco nomes como os do próprio Rose, Noah, Carmelo Anthony e Kristaps Porzingis.

