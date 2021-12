Rosberg vence na Rússia e mantém 100% de aproveitamento

O alemão Nico Roberg, da Mercedes, venceu neste domingo o Grande Prêmio da Rússia, no circuito de Sochi, garantindo o quarto triunfo em quatro corridas nesta temporada, na frente do companheiro de equipe Lewis Hamilton e do finlandês Kimi Räikkönen, da Ferrari. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, ficou em quinto lugar. Já Felipe Nars, da Sauber, ficou na 16ª posição.

Atual vice-campeão mundial, Roberg ampliou para 43 pontos a vantagem sobre Hamilton no campeonato.

