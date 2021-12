Rosberg vence GP; Massa, Vettel e Hamilton abandonam

O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, conquistou o Grande Prêmio da Austrália, primeira corrida da temporada da Fórmula 1, neste domingo em Melbourne. Ele superou o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), que chegou em segundo, mas acabou sendo desclassificado após a prova, por ter "excedido consistentemente" o limite de fluxo de combustível durante a corrida. O estreante dinamarquês Kevin Magnussen (McLaren), chegou em 3º, após a eliminação de Ricciardo suboi para a segunda colocação na disputa. Jenson Button (ING/McLaren) ficou com terceiro lugar.

O brasileiro Felipe Massa, da Williams, foi forçado a abandonar na primeira volta, após seu carro ser atingido por trás pela Caterham do japonês Kamui Kobayachi logo depois depois da largada.

O paulistano, que largou em nono e chegava em Melbourne com altas expectativas após sido o mais rápido dos últimos testes de pré-temporada, no Bahrein, ficou furioso com o incidente. Ele cobrou uma punição do piloto japonês, que conseguiu bancar sua volta à F1 graças a ajuda de fãs, através de uma campanha de arrecadação de fundos na internet.

O atual tetracampeão Sebastian Vettel, da Red Bull, também teve uma péssima estreia, abandonando a prova logo na quarta volta por causa de problemas com seu carro.

Outro piloto que começou muito mal a temporada foi o britânico Lewis Hamilton, companheiro de equipe de Rosberg na Mercedes. O campeão mundial de 2008 largou na pole position, mas deixou a corrida na segunda volta por causa de um problema de motor.

Esta foi a quarta vitória de Rosberg, 29 anos depois do seu pai Keke triunfar na primeira edição oficial do Grande Prêmio da Austrália, disputado em 1985 em Adelaide.

O alemão de 28 anos fez uma grande largada, pulando logo da terceira para a primeira posição, e em seguida liderou a prova de ponta a ponta.

Ricciardo e Magnussen subiram ao pódio pela primeira vez de suas carreiras. O australiano, que teve, como Vettel, vários problemas com o motor Renault do seu carro durante a pré-temporada, fez a festa da torcida local.

Seu predecessor na Red Bull, o também australiano Mark Webber, nunca tinha conseguido subir ao pódio em casa.

Já dinamarquês de 21 anos mostrou muito talento e ousadia para sua primeira corrida na F1. Ele deixou para trás seu companheiro de equipe, o experiente britânico Jenson Button, de 34 anos, campeão mundial em 2009, que chegou em quarto.

O espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, ficou em quinto lugar, na frente do finlandês Valterri Bottas, companheiro de equipe de Massa na Williams, que terminou numa ótima sexta posição, mostrando que o carro tem potencial.

Apenas 14 dos 22 carros que participaram da largada completaram a corrida, a primeira da história com motores V6 turbo híbridos.



Classificação final atualizada do GP da Austrália:



1º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes)

2º - Kevin Magnussen (DIN/McLaren)

3º - Jenson Button (ING/McLaren)

4º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari)

5º - Valtteri Bottas (FIN/Williams)

6º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India)

7º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

8º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso)

9º - Danill Kvyat (RUS/Toro Rosso)

10º - Sergio Pérez (MEX/Force India)

11º - Adrian Sutil (ALE/Sauber)

12º - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber)

13º - Max Chilton (ING/Marussia)

