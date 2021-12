Rosberg vence e se aproxima de Hamilton; Massa sobe ao pódio pela 1ª vez em 2015

Nico Rosberg venceu o GP da Áustria de Fórmula 1, manteve a hegemonia da Mercedes na temporada 2015 e diminuiu a diferença para seu companheiro Lewis Hamilton no Mundial de Pilotos. Mas quem roubou a atenção neste domingo foi o brasileiro Felipe Massa, que fez uma prova praticamente perfeita, suportou os ataques de Sebastian Vettel e terminou na terceira colocação.

Foi o 40.º pódio de Massa nestes 13 anos de carreira na Fórmula 1, mas somente o primeiro em 2015. A última vez que o brasileiro havia terminado uma prova entre os três primeiros tinha sido na última etapa do ano passado, em Abu Dabi. Foi também o segundo pódio consecutivo da Williams, que havia visto Valtteri Bottas ser o terceiro no GP do Canadá.

Se o resultado deste domingo foi bom para Massa, recolocou Nico Rosberg de vez na briga pelo título do Mundial de Pilotos. O alemão segue na segunda colocação, mas diminuiu a diferença em relação a seu companheiro Lewis Hamilton para dez pontos, já que agora tem 159 contra 169 do inglês.

A terceira colocação segue nas mãos de Sebastian Vettel, quarto colocado neste domingo, com 120, enquanto Felipe Massa é o sexto, com 62. Felipe Nasr chegou a figurar na zona de pontuação na prova, mas não conseguiu manter a posição, terminou em 11.º e agora é o 11.º também na tabela, com 16 pontos.

É desta forma, bem mais embolado mas com a certeza de que o título ficará com um dos pilotos da Mercedes, que o Mundial vai para sua próxima parada, daqui duas semanas, no dia 5 de julho, no GP da Inglaterra, no tradicional Circuito de Silverstone.

A PROVA

A corrida deste domingo foi praticamente definida na largada. Isso porque o pole position Lewis Hamilton não conseguiu manter a primeira colocação, foi ultrapassado por Nico Rosberg e o alemão aproveitou os poucos pontos de ultrapassagem no Circuito de Spielberg para manter a posição até o final.A largada também acabou com a prova de dois veteranos que estão longe do melhor momento na categoria. Kimi Raikkonen, da Ferrari, perdeu o controle do carro de for

ma inexplicável e foi para cima de Fernando Alonso, da McLaren. Eles se chocaram e o espanhol levou a pior, chegando a ficar pendurado no guardrail. Nada mais grave, mas o suficiente para tirar ambos da corrida.

Pouco depois, Jenson Button também abandonou com problemas no carro, confirmando o péssimo momento e fim de semana da McLaren. Vale lembrar que tanto Button quanto Alonso largaram na última fileira neste domingo depois de terem sido punidos com a perda de 25 posições no grid no último sábado.

A prova seguiu sem grandes emoções e dava a impressão de que poderia ser decidida nas paradas nos boxes. Massa mantinha a quarta colocação sem maiores dificuldades, enquanto Nasr alternava entre nono, décimo e 11.º. O brasileiro da Sauber chegou a ocupar a décima colocação por bastante tempo, mas não resistiu aos ataques de Daniel Ricciardo, que se mostrava bem mais veloz com sua Red Bull, e teve que se contentar com o 11.º lugar.

E foi justamente nos boxes que a chance de Lewis Hamilton ultrapassar Nico Rosberg foi por água abaixo. O inglês cometeu erro infantil na saída do pit stop, cruzou a linha amarela e foi punido com cinco segundo nos boxes. Como a Mercedes tinha programado somente uma parada, o tempo foi adicionado a seu resultado final. De qualquer forma, era o suficiente para impedi-lo de perseguir seu companheiro de equipe.

Quem também foi prejudicado com um erro nos boxes foi Sebastian Vettel, mas a falha foi de sua equipe, a Ferrari, e não dele. Com um pit stop muito mais longo que o esperado, o alemão voltou atrás de Felipe Massa, na quarta colocação. Melhor para o brasileiro, que sustentou a posição apesar da intensa pressão do rival nas últimas voltas e pôde celebrar o retorno ao pódio.

Confira a classificação final do GP da Áustria:

1.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - em 1h30min16s930

2.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - a 8s8 (mais 5s de punição)

3.º - Felipe Massa (BRA/Williams) - a 17s5

4.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - a 18s1

5.º - Valtteri Bottas (FIN/Williams) - a 53s6

6.º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India) - a 64s

7.º - Pastor Maldonado (VEN/Lotus) - a 1 volta

8.º - Max Verstappen (HOL/Toro Rosso) - a 1 volta

9.º - Sergio Pérez (MEX/Force India) - a 1 volta

10.º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - a 1 volta

11.º - Felipe Nasr (BRA/Sauber) - a 1 volta

12.º - Daniil Kvyat (RUS/Red Bull) - a 1 volta

13.º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - a 1 volta

14.º - Roberto Merhi (ESP/Marussia) - a 1 volta

Não completaram:

Romain Grosjean (FRA/Lotus)

Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso)

Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/McLaren)

Jenson Button (ING/McLaren)

Will Stevens (ING/Marussia)

