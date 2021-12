Rosberg sobra na pista molhada e lidera 1º treino livre do GP dos EUA

Na pista molhada do Circuito das Américas, em Austin, o alemão Nico Rosberg sobrou no primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, nesta sexta-feira. O piloto da Mercedes ofuscou o companheiro de Mercedes, o inglês Lewis Hamilton, ao abrir quase dois segundos de vantagem sobre o líder do campeonato, que pode se sagrar tricampeão já nesta etapa. O brasileiro Felipe Massa foi o 11º mais veloz desta sessão de abertura.

Rosberg surpreendeu nesta sexta desde o início da sessão. Com chances remotas de título, o alemão sempre andou bem abaixo dos rivais. Cravou 1min53s989, sem dar chance para nenhum rival. Quem mais se aproximou foi a Red Bull, mesmo assim com tempo mais de um segundo mais lento. O russo Daniil Kvyat anotou 1min55s224 e seu companheiro, o australiano Daniel Ricciardo, 1min55s592.

Lewis Hamilton foi apenas o quinto mais rápido, com 1min55s693, levando quase dois segundos de Rosberg. O inglês não se mostrou muito à vontade na pista molhada de Austin e completou apenas quatro voltas. Mas registrou seu melhor tempo sem fazer grande esforço. Ele deve permanecer mais tempo na pista na segunda sessão, a partir das 17 horas (horário de Brasília), porque a previsão é de chuva para o treino classificatório, no sábado.

A morna sessão de abertura teve o espanhol Carlos Sainz Jr, da Toro Rosso, entre os carros da Red Bull e Hamilton. Ele anotou 1min55s667, confirmando o bom momento do motor Renault nos EUA.

Principal rival de Hamilton na briga pelo título, o alemão Sebastian Vettel teve desempenho discreto. Em 10 voltas, não passou de 1min55e710 e foi o sexto mais veloz. O vice-líder do campeonato deve perder 10 posições no grid de domingo porque vai trocar componentes do seu motor Ferrari. A pena, ainda não confirmada pelos comissários, deve facilitar a vida de Hamilton, que poderá se sagrar tricampeão com três etapas ainda a serem disputadas.

O Top 10 teve ainda o holandês Max Verstappen (1min55s969), o finlandês Kimi Raikkonen (1min56s326), o espanhol Fernando Alonso (1min56s839) e o finlandês Valtteri Bottas (1min56s866), companheiro de Felipe Massa na Williams.

Massa foi o único brasileiro na pista nesta primeira sessão em Austin. E não chegou a se destacar. Registrou o 11º tempo, com 1min57s081. Felipe Nasr não entrou na pista porque a Sauber decidiu dar mais rodagem ao jovem italiano Raffaele Marciello. Ele foi o 16º mais veloz, com 1min59s431.

