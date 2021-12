Rosberg obtém terceira vitória em Grande Prêmio de Mônaco

Nico Rosberg obteve uma terceira vitória surpresa no Grande Prêmio de Mônaco neste domingo, 24, após a Mercedes acabar com as chances de seu companheiro de equipe Lewis Hamilton com uma parada no pitstop enquanto ele estava na liderança.

Os brasileiros Felipe Massa e Felipe Nars ficaram em 15º e 9º na colocação, respectivamente.

O resultado, com Hamilton em terceiro após liderar por 64 das 78 voltas e iniciar na pole position, reduziu a liderança do britânico sobre o rival alemão Rosberg para 10 pontos depois de seis de 19 corridas. Sebastian Vettel, da Ferrari, acabou em segundo.

A corrida de Hamilton saiu dos trilhos quando o "safety car" entrou em cena após o holandês de 17 anos Max Verstappen bater nas barreiras. Enquanto o líder da corrida parou no pitstop para novos pneus, Rosberg e Vettel ficaram de fora.

"Perdi a corrida, não perdi?", perguntou o desconsolado campeão da Fórmula 1 no rádio da equipe após voltar em terceiro lugar. "O que aconteceu, caras?".

