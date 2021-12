Rosberg lidera primeiro treino em Valencia; Massa é 5º e supera Alonso

O alemão Nico Rosberg (Mercedes) foi o mais rápido nesta sexta-feira, em Valência (Espanha), na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Europa, nona prova do Mundial de Fórmula 1. Rosberg fez seu melhor volta com o tempo de 1min41s175. Em segundo ficou o inglês Lewis Hamilton (McLaren), com o tempo de 1min41s339, seguido por seu compatriota e companheiro de equipe Jenson Button (1min41s383).

Felipe Massa foi o melhor brasileiro no treino, com a quinta melhor volta (1min42s182). O espanhol Fernando Alonso, seu companheiro de Ferrari, foi apenas o nono na sessão (1min42s421). Rubens Barrichello ficou em 10º (1min42s463), Bruno Senna foi o 21º (1min47s123) e Lucas Di Grassi terminou o treino na 24ª e última posição (1min47s356).

Confira os melhores tempos do primeiro treino livre para o GP da Europa:

1.Nico Rosberg (ALE) Mercedes 1min41s175.

2.Lewis Hamilton (ING) McLaren 1min41s339.

3.Jenson Button (ING) McLaren 1min41s383.

4.Robert Kubica (POL) Renault 1min41s715.

5.Felipe Massa (BRA) Ferrari 1min42s182.

6.Sebastian Vettel (ALE) Red Bull 1min42s216.

7.Mark Webber (AUS) Red Bull 1min42s275.

8.Michael Schumacher (ALE) Mercedes 1min42s312.

9.Fernando Alonso (ESP) Ferrari 1min42s421.

10.Rubens Barrichello (BRA) Williams 1min42s463.

11.Nico Hulkemberg (ALE) Williams 1min42s707.

12.Vitaly Petrov (RUS) Renault 1min42s962.

13.Sebastien Buemi (SUI) Toro Rosso 1min43s310.

14.Vitantonio Liuzzi (ITA) Force India 1min43s380.

15.Pedro de la Rosa (ESP) Sauber 1min43s397.

16.Paul di Resta (GBR) Force India 1min43s437.

17.Kamui Kobayashi (JAP) Sauber 1min43s729.

18.Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso 1min44s183.

19.Heikki Kovalainen (FIN) Lotus 1min44s491.

20.Timo Glock (ALE) Virgin 1min45s653.

21.Bruno Senna (BRA) Hispania 1min47s123.

22.Jarno Trulli (ITA) Lotus 1min47s285.

23.Cristian Klien (AUT) Hispania 1min47s343.

24.Lucas di Grassi (BRA) Virgin 1min47s356.

