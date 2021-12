Rosberg lidera e Nasr é 4º em teste da F1 no Bahrein

A primeira semana de testes coletivos no Bahrein da pré-temporada da Fórmula 1 terminou com a Mercedes na frente. Neste sábado, o alemão Nico Rosberg liderou o último dia de atividade no circuito de Sakahir, que também ficou marcado pela estreia do brasileiro Felipe Nasr como piloto reserva da Williams, o quarto mais rápido do sábado, e a repetição dos problemas com a Red Bull.

Na melhor das suas 89 voltas, Rosberg registrou o tempo de 1min33s283. Assim, o alemão também fez a volta mais rápida dos quatro dias de testes no Bahrein e também registrou uma expressiva vantagem para o segundo colocado do sábado, o inglês Jenson Button, da McLaren, que marcou 1min34s957.

O domínio dos carros equipados com motores da Mercedes foi uma das marcas dos treinos em Bahrein. Fora eles, o mais rápido foi o finlandês Kimi Raikkonen, que ficou em terceiro lugar pela Ferrari, com 1min36s718, sendo mais de 3 segundos mais lento do que Rosberg.

Anunciado como piloto reserva da Williams na última sexta-feira, Felipe Nasr fez a sua estreia já neste sábado. O brasileiro completou 87 voltas, sendo que na melhor delas marcou o tempo de 1min37s569. Assim, foi o quarto mais rápido do dia no circuito de Sakhir.

O venezuelano Pastor Maldonado, da Lotus, foi o quinto colocado, sendo seguido por pilotos que não completam nem 20 voltas: Sergio Pérez (Force India), Daniel Ricciardo (Red Bull), Jean-Éric Vergne (Toro Rosso), Kamui Kobayashi (Caterham) e Marcus Ericsson (Caterham). Já Adrian Sutil (Sauber) e Jules Bianchi (Marusia) nem conseguiram completar voltas rápidas.

O último período de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1 será realizado novamente no circuito de Sakhir, no Bahrein, entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março. A temporada 2014 será aberta no dia 16 de março, com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.

Confira a classificação geral dos testes deste sábado:

1) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min33s283 - 89 voltas

2) Jenson Button (ING/McLaren) - 1min34s957 - 66

3) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min36s718 - 82

4) Felipe Nasr (BRA/Williams) - 1min37s569 - 87

5) Pastor Maldonado (VEN/Lotus) - 1min38s707 - 59

6) Sergio Pérez (MEX/Force India) - 1min39s258 - 19

7) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1min39s837 - 15

8) Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min40s472 - 19

9) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham) - 1min43s027 - 17

10) Marcus Ericsson (SUE/Caterham) - 1min45s094 - 4

Adrian Sutil (ALE/Sauber) - sem tempo - 7 voltas

Jules Bianchi (FRA/Marussia) - sem tempo - 5 voltas

