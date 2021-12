Rosberg lidera 1º treino livre no Brasil; Massa é 11º

O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, foi o mais rápido do primeiro treino livre do GP do Brasil, realizado na manhã desta sexta-feira, no circuito de Interlagos, em São Paulo. Ele cravou o tempo de 1min24s781 para ficar com a ponta, enquanto Felipe Massa, único brasileiro na pista para esta que será a sua última corrida pela Ferrari, foi apenas o 11.º colocado.

A segunda colocação do treino ficou com o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, que cronometrou 1min25s230, enquanto o tetracampeão mundial por antecipação, Sebastian Vettel, ficou em terceiro ao marcar 1min25s387. O inglês Jenson Button, da McLaren, o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, e o australiano Mark Webber, da Red Bull, completaram, nesta ordem, o grupo dos seis mais bem colocados.

O russo Daniil Kvyat, que substitui Daniel Ricciardo neste primeiro treino livre da na Toro Rosso, foi a principal surpresa da sessão em Interlagos ao cravar o oitavo tempo, ficando logo atrás do mexicano Sergio Pérez, da McLaren. O finlandês Heikki Kovalainen, substituto de Kimi Raikkonen nas duas últimas provas desta temporada pela Lotus, foi o nono colocado, enquanto o alemão Nico Hulkenberg, da Sauber, foi o décimo.

Com os termômetros apontando 19ºC, os trabalhos na pista de Interlagos começaram com chuva nesta manhã sexta. Nesta condições, as equipes adotaram o uso de pneus intermediários (verde) e de chuva (azul) neste primeiro treino livre.

A chuva em Interlagos também acabou atrapalhando os planos da Pirelli, que pretendia usar esta primeira sessão de treinos para colocar na pista os pneus que serão utilizados na F1 de 2014, visando testes iniciais com os compostos.

Nestas condições adversas, os pilotos demoraram para entrar na pista e para registrar voltas cronometradas. O primeiro a andar mais rápido foi Button, mas logo Rosberg estabeleceu o melhor tempo da manhã, período em que foi o único a andar na casa de 1min24s. Atrás dele, Hamilton, Button e Alonso, nesta ordem, ocuparam as primeiras posições na primeira metade da sessão livre.

Por causa do piso molhado, Rosberg chegou a derrapar no S do Senna, enquanto Hamilton rodou com seu carro da Curva do Sol, mas rapidamente o inglês retomou o traçado normal.

Já Felipe Massa, em clima de despedida, entrou na pista com um capacete todo pintado de vermelho para homenagear a Ferrari, mas não conseguiu registrar nenhuma volta com tempo mais expressivo e fechou a manhã em 11º ao cravar 1min26s248.

Embora fina na maior parte do tempo, a chuva seguiu constante em Interlagos, mas não impediu que Vettel fosse para pista com os novos pneus que a Pirelli usará em 2014. O piloto da Red Bull chegou a dar algumas voltas com este tipo de composto, mas rapidamente voltou para os boxes e trocou de pneus. Com isso, demorou para cravar um giro cronometrado, o que só foi ocorrer quando faltavam pouco mais de 15 minutos para o fim do treino. Mas, mesmo assim, garantiu o terceiro melhor tempo da manhã.

O australiano Mark Webber, que no Brasil faz a sua despedida da Fórmula 1, também andou próximo a Vettel, com 1min25s797, mas foi superado também por Button e Alonso.

No fim do treino, a chuva diminuiu e até apareceu um solzinho de leve em Interlagos, o que permitiu que os pilotos conseguissem fazer mais voltas lançadas, mas havia pouco tempo para a conquista de tempos melhores.

O segundo treino livre do GP do Brasil de F1 está marcado para começar às 14 horas (de Brasília) desta sexta, enquanto a terceira sessão livre ocorrerá a partir das 11 horas de sábado, quando ocorrerá a também sessão classificatória para o grid, às 14 horas, mesmo horário da largada da corrida de domingo.

Confira a classificação do primeiro treino livre do GP do Brasil:

1) Nico Rosberg (ALE/Mercedes), em 1min24s781

2) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min25s230

3) Sebastian Vettel (ING/Red Bull), em 1min25s387

4) Jenson Button (ING/McLaren), em 1min25s391

5) Fernando Alonso (ESP/Ferrari), em 1min25s593

6) Mark Webber (AUS/Red Bull), em 1min25s797

7) Sergio Pérez (MEX/McLaren), em 1min25s946

8) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), em 1min26s064

9) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min26s133

10) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), em 1min26s232

11) Felipe Massa (BRA/Ferrari), em 1min26s248

12) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber), em 1min26s326

13) Romain Grosjean (FRA/Lotus), em 1min26s570

14) Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), em 1min26s593

15) Adrian Sutil (ALE/Force India), em 1min27s115

16) Valtteri Bottas (FIN/Williams), em 1min27s269

17) Pastor Maldonado (VEN/Williams), em 1min27s358

18) James Calado (ING/Force India), em 1min27s436

19) Giedo van der Garde (HOL/Caterham), 1min28s107

20) Charles Pic (FRA/Caterham), em 1min28s199

21) Jules Bianchi (FRA/Marussia), em 1min30s004

22) Rodolfo Gonzalez (COL/Marussia), em 1min32s646

