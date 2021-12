Rosberg fecha dia de treinos livres na ponta; Massa é 6º

A Mercedes dominou os primeiros treinos livres do GP da Malásia de Fórmula 1. Depois de o inglês Lewis Hamilton ter sido o mais veloz da sessão que abriu os trabalhos de pista no circuito de Sepang, nesta sexta-feira, Nico Rosberg fechou o dia na liderança ao ficar no topo da segunda sessão. O piloto alemão cravou o tempo de 1min39s909 e ficou logo à frente do finlandês Kimi Raikkonen, que garantiu o segundo lugar ao cronometrar 1min39s944.

O alemão Sebastian Vettel, por sua vez, mostrou que a Red Bull ainda tem força ao marcar o terceiro melhor tempo desta segunda sessão livre, que foi de 1min39s970. Hamilton, que no primeiro treino para a prova deste domingo ficou em primeiro ao cravar 1min40s691, fechou o dia na Malásia em quarto lugar com 1min40s051.

Fernando Alonso, da Ferrari, andou muito próximo a Hamilton ao marcar 1min40s103, assim como o brasileiro Felipe Massa foi superado por muito pouco pelo seu ex-companheiro de equipe, pois garantiu o sexto tempo do dia, com a Williams, ao cravar 1min40s112.

Horas mais cedo, Massa fechou o primeiro treino do dia no nono lugar, sendo que ele foi mais rápido que o seu companheiro de Williams nas duas primeiras sessões livres na Malásia. O finlandês Valtteri Bottas primeiro ficou em décimo, logo atrás do brasileiro, e depois fechou os trabalhos em nono.

O australiano Daniel Ricciardo, que acabou desclassificado do GP da Austrália após terminar a prova em segundo lugar e depois ser punido por uso irregular do combustível de sua Red Bull, foi o sétimo colocado neste segundo treino livre no circuito de Sepang.

O inglês Jenson Button, da McLaren, Bottas e o alemão Nico Hulkenberg, da Force India, completaram o grupo dos dez mais bem colocados. Segundo colocado na prova que abriu a temporada, há duas semanas, em Melbourne, após herdar o segundo lugar de Ricciardo, o dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren, fechou o dia apenas no 12º lugar, logo atrás do francês Jean-Éric Vergne, da Toro Rosso.

Já a Lotus, que busca reagir na Malásia após amargar prova decepcionante na Austrália, teve um dia para lamentar. Com problemas em seus respectivos carros, o venezuelano Pastor Maldonado e o francês Romain Grosjean sequer registraram tempos de volta no primeiro treino livre e ficaram nas últimas posições. E, na segunda sessão, Grosjean foi o 17º e Maldonado o 22º último, novamente sem cronometrar volta rápida.

A terceira e última sessão de treinos livres do GP da Malásia está marcada para começar às 2 horas (de Brasília) deste sábado, quando a sessão classificatória para o grid de largada será iniciada às 5 horas, mesmo horário da corrida deste domingo.

