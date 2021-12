Rosberg fatura a pole do GP do Brasil; Massa larga em 3º

No duelo entre os pilotos da Mercedes que tem marcado a disputa da temporada de 2014 da Fórmula 1 desde as primeiras provas, foi Nico Rosberg quem se deu melhor neste sábado, 8. No treino de classificação do GP do Brasil, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, o alemão faturou a pole position da prova deste domingo, a penúltima do campeonato.

Embalado por cinco vitórias consecutivas, Hamilton lidera o campeonato com 24 pontos de vantagem para Rosberg. Assim, mesmo que o campeão da Fórmula 1 em 2014 só possa ser conhecido no GP de Abu Dabi, que fechará a temporada no próximo dia 23, o GP do Brasil será importante para esta definição. Por isso, Rosberg sabe que precisa da vitória em São Paulo para frear o adversário e chegar na corrida em Abu Dabi em condições melhores.

E o alemão, até agora, vem realizando um fim de semana perfeito no autódromo de Interlagos, tanto que ele liderou os três treinos livres do GP do Brasil e também as duas primeiras partes da sessão classificatória deste sábado. No Q3, a fase decisiva, Rosberg fez disputa acirrada com Lewis Hamilton e garantiu a primeira colocação do grid de largada do GP do Brasil ao fazer a sua melhor volta em 1min10s023. Assim, o alemão conquistou a sua 10.ª pole position em 18 provas da atual temporada da Fórmula 1.

Na primeira fila em Interlagos, Rosberg terá a companhia de Hamilton, seu companheiro de equipe na Mercedes e principal concorrente na luta pelo título mundial, que garantiu a segunda colocação sendo apenas 0s033 mais lento do que o pole position, com a marca de 1min10s056.

Com forte apoio dos fãs de automobilismo presentes ao autódromo de Interlagos, que sempre vibravam com a passagem do seu carro pela reta principal do circuito, o brasileiro Felipe Massa teve bom desempenho no treino de classificação e terminou a atividade na terceira colocação ao fazer a sua melhor volta no Q3 em 1min10s247.

Na segunda fila, Massa terá a companhia de Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe na Williams. O finlandês, que cometeu um erro na sua última volta lançada no Q3, ficou na quarta colocação com a marca de 1min10s305. O inglês Jenson Button, da McLaren, foi o quinto mais rápido, seguido pelo alemão Sebastian Vettel, da Red Bull. O dinamarquês Kevin Magnussen ficou em sétimo lugar e terá a companhia do espanhol Fernando Alonso na quarta fila do grid de largada do GP do Brasil.

Já a quinta fila será composta pelo australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, e pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari. Rosberg liderou a segunda fase da sessão classificação, em que foram eliminados o mexicano Esteban Gutierrez, os alemães Nico Hulkenberg e Adrian Sutil, e o russo Daniil Kvyat, que nem registrou voltas rápidas nesta fase do treino de classificação, em que Massa foi o segundo mais rápido, empolgando os torcedores presentes ao circuito.

Na primeira parte do treino de classificação, também liderada por Rosberg, os franceses Romain Grosjean e Jean-Eric Vergne, o venezuelano Pastor Maldonado e o mexicano Sergio Perez foram eliminados - o piloto da Force India ficou em 17.º lugar, mas em razão de punição por causa de incidente nos Estados Unidos, largará da 18.ª e última posição.

A corrida no autódromo de Interlagos, a penúltima da temporada de 2014 da Fórmula 1, será disputada neste domingo, com largada prevista para as 14 horas.

