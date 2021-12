Rosberg evita fazer projeção de título e diz focar apenas o GP da Malásia

Apenas oito pontos à frente de Lewis Hamilton na liderança do Mundial de Fórmula 1, Nico Rosberg sabe que ainda tem um longo caminho pela frente para conseguir conquistar um inédito título na categoria máxima do automobilismo. Além de concorrer com um tricampeão, que o conhece desde os tempos de infância como piloto e ainda é o seu companheiro de Mercedes, o alemão afirmou nesta quinta-feira, 29, que está focando apenas o GP da Malásia, marcado para este domingo, em Sepang.

Nem a vitória na etapa passada do Mundial, em Cingapura, onde também cravou a pole no treino de classificação, faz Rosberg se iludir com o fato de hoje estar em vantagem na luta pelo título. "Foi um grande resultado, um grande final de semana e tudo mais, então estou feliz em relação a isso, mas agora isso faz parte do passado", ressaltou o piloto, em entrevista coletiva.

Em seguida, o alemão enfatizou que se vê com "outra grande chance de ganhar" a corrida na Malásia, que é seu "objetivo principal". Assim, ele também tira um pouco da pressão que está sobre ele neste momento em que tem Hamilton em seu encalço.

Com 273 pontos, Rosberg sabe que ainda há outros 150 em disputa nas seis provas restantes do calendário deste ano, pois cada vitória vale 25. Até por isso, ele ressalta que vem se esforçando para pensar sempre na corrida que tem pela frente, embora a ansiedade para a possível conquista de seu primeiro título na F1 seja grande.

"Não é que não penso nisso (no título) - estou ciente da situação, estou ciente dos pontos e tudo o mais -, isso é legal, mas eu tento me concentrar no final de semana que tenho pela frente porque tem funcionado muito bem para mim fazer isso e não pensar em mais nada. É isso. Quero ganhar em Sepang e estou indo em busca disso", afirmou.

O primeiro treino livre do GP da Malásia será já nesta quinta-feira, às 23 horas (de Brasília), e já na sexta no horário local. Já a sessão de classificação para o grid acontece às 6 horas de sábado, 1º, enquanto a corrida está marcada para começar às 4 horas de domingo, 2.

