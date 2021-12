Rosberg é o pole no GP do Canadá; Massa larga em 5º

Na sétima etapa da temporada de 2014 da Fórmula 1, pela sétima vez um carro da Mercedes largará na frente. Neste sábado, 7, o alemão Nico Rosberg mostrou que está em um melhor momento que o seu companheiro de equipe, o inglês Lewis Hamilton, e faturou a pole do GP do Canadá, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. O líder do campeonato fez a melhor volta da terceira parte do treino de classificação em 1min14s874, contra 1min14s953 do britânico.

A terceira colocação, até de forma surpreendente pelo que vinha mostrando na temporada, é do alemão Sebastian Vettel, da Red Bull. O atual tetracampeão da categoria fez um bom treino e cravou 1min15s548 na sua melhor volta. E se intrometeu na frente das duas Williams, que também tiveram bom desempenho neste sábado em Montreal.

Em quinto lugar com o tempo de 1min15s578, o brasileiro Felipe Massa conquistou a sua melhor posição em um grid de largada nesta temporada. Mas não o suficiente para ficar na frente de seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, que fez a marca de 1min15s550. No terceiro treino livre para o GP do Canadá, na manhã deste sábado, Massa já havia tido um bom desempenho com a segunda colocação.

A decepção, mais uma vez, foi a Ferrari. O espanhol Fernando Alonso ficou com a sétima colocação, com o tempo de 1min15s814, logo atrás da Red Bull do australiano Daniel Ricciardo (1min15s589). E o finlandês Kimi Raikkonen foi apenas o 10.º colocado. Entre os dois pilotos da escuderia italiana estão o francês Jean-Eric Vergne, da Toro Rosso, e o inglês Jenson Button, da McLaren.

No treino oficial, depois das duas primeiras partes (Q1 e Q2) sem muitas surpresas, os pilotos iniciaram logo a briga pelas primeiras posições no Q3. A briga pela pole, entre Rosberg e Hamilton, foi ferrenha e o alemão sempre jogou pressão no inglês por fazer o melhor tempo antes. Isso fez com que Hamilton, na segunda tentativa, errasse no segundo trecho da pista e não conseguisse ficar frente do companheiro.

Mais de meio segundo atrás das Mercedes, Vettel, Bottas, Massa e Ricciardo lutavam pelas posições seguintes. O alemão surpreendeu com sua volta rápida. Na disputa interna da Williams, Massa cometeu um pequeno erro em cada uma das duas tentativas que fez e não pôde ganhar de Bottas no treino. O GP do Canadá acontece neste domingo, a partir das 15 horas (de Brasília).

