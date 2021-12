Rosberg e Hamilton garantem volta de boa relação na F1

Protagonistas de uma luta ferrenha pelo título deste Mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton e Nico Rosberg garantiram nesta quinta-feira, 2, no circuito de Suzuka, que a relação entre os dois voltou a ser boa, depois de conflitos entre os companheiros de Mercedes estremecerem o convívio dos pilotos que se conhecem desde os tempos em que dividiam as curvas como pilotos de kart.

Com 241 pontos, o piloto inglês está apenas três à frente do alemão na liderança do campeonato da F1, que tem apenas mais cinco provas a serem disputadas até o final do ano, para quando são esperados novas batalhas entre os dois pilotos.

"A atmosfera na equipe é muito boa. Estou feliz com isso porque nós estamos vivendo um grande momento", disse Rosberg, que depois enfatizou que conflitos são comuns entre dois concorrentes que estão na luta direta pelo título dentro de uma mesma equipe. "Sim, nós tivemos dificuldades, várias dificuldades ao longo ano, e acho que isso é natural. Estamos lutamos pelas vitórias nas corridas a cada fim de semana", completou.

Problemas entre os dois pilotos vividos no GP de Mônaco, onde Hamilton acusou Rosberg de impedi-lo de tentar uma volta rápida no treino de classificação, e depois no GP da Bélgica, onde o alemão bateu no carro do inglês na segunda volta da prova, motivou a própria Mercedes a convocar uma reunião interna. Na ocasião, o atual vice-líder do Mundial chegou a se desculpar com o companheiro por causa da manobra no circuito de Spa-Francorchamps e levou um "puxão de orelha" da chefia da equipe.

Agora, porém, Rosberg garantiu que todos estão "caminhando na mesma direção", em discurso que foi endossado pelo de Hamilton nesta quinta-feira. "Parece que está tudo agradável e descontraído. Nada realmente diferente, para ser honesto. Nós chegamos a Spa com esse mesmo clima e é claro que depois foi difícil, mas agora parece que tudo está de volta ao normal", ressaltou o inglês.

Vencedor das duas últimas corridas do Mundial, Hamilton assim ultrapassou Rosberg na ponta do campeonato, no qual o alemão deixou de ser líder ao abandonar o GP de Cingapura, na semana retrasada. Ele, por sinal, não vence uma corrida desde o GP da Alemanha, realizado em 20 de julho. Em Suzuka, o piloto sabe que o fim do jejum é fundamental para aumentar suas chances de se tornar campeão mundial.

adblock ativo