Rosberg conquista o GP do Brasil e Massa sobe ao pódio

O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio do Brasil, neste domingo, 9, em Interlagos, mas o mais emocionado ao receber a bandeirada foi Felipe Massa, da Wiliams, que subiu ao pódio em casa ao chegar em terceiro.



Foi a quinta vitória da temporada para Rosberg, em mais uma dobradinha da Mercedes, reduzindo de 24 para 17 pontos a diferença para o líder Lewis Hamilton, que ficou em segundo.



O título será decidido apenas na última corrida, no dia 23 de novembro em Abu Dhabi, onde os pontos valem o duplo das provas normais.



A última vez que Massa subiu ao pódio foi no dia 7 de setembro, quando também tinha ficado em terceiro lugar do GP da Itália, em Monza.



O brasileiro venceu em Interlagos 2006 e 2008, com a Ferrari, mas a lembrança do último triunfo foi amarga, já que foi naquela corrida que perdeu o título mundial para Hamilton na última curva, quando o inglês ultrapassou o alemão Timo Glock. Ele também tinha subido ao pódio na frente da sua torcida em 2012, quando chegou em terceiro.

adblock ativo