Rosberg comemora pole e diz se sentir confortável no carro

Líder do Mundial de Pilotos com 23 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton, Nico Rosberg não está deixando dúvidas de quem é o mais rápido em Suzuka. O alemão dominou os três treinos livres do GP do Japão e, neste sábado, 8, cravou a pole position. A diferença para Hamilton foi de apenas 13 milésimos, é verdade, mas o suficiente para garantir a 30.ª pole da carreira.

"Tenho me sentido bem no fim de semana, me sentindo incrivelmente confortável no carro. Isso me deu confiança para ir ainda mais forte no final do Q3 (terceira e última etapa do treino de classificação), para conseguir uma grande volta e pular na frente do Lewis", comentou Rosberg na entrevista coletiva após o treino de classificação.

O alemão não esqueceu de elogiar o acerto dos mecânicos da Mercedes, que mais uma vez colocaram a equipe alemã dominando a primeira fila. "Suzuka é um circuito realmente difícil, porque alterna o sentido, o que significa que é mais difícil de encontrar o acerto correto. Na corrida, Lewis vai pisar fundo, e também as Ferraris e os carros da red Bull. Vai ser uma corrida excitante amanhã (domingo)", projetou.

