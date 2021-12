Rooney treina com seleção inglesa e deve enfrentar Escócia

O atacante do Manchester United Wayne Rooney treinou normalmente com a seleção da Inglaterra nesta segunda-feira e o técnico Roy Hodgson espera contar com ele no amistoso de quarta-feira contra a Escócia, no estádio de Wembley.

Rooney ficou de fora de boa parte da pré-temporada do United e desfalcou a equipe na vitória confortável sobre o Wigan na Community Shield, a supercopa da Inglaterra, no domingo, devido a uma lesão no ombro.

"Rooney pareceu bem, como eu esperava. Não tive dúvida durante o treino que ele não está sofrendo nenhuma lesão física", disse Hodgson em entrevista coletiva após o treino.

"Será interessante ver como serão os dados (do treino) e falar com Wayne, e descobrir como ele se sentiu durante o treinamento. Ele não vinha treinando tão intensamente como treinou hoje, então será interessante ver como se conclui."

"Eu, minha comissão técnica e o departamento médico vamos analisar tudo --e de acordo com Wayne-- daremos a ele os minutos adequados."

Rooney foi alvo de duas propostas do Chelsea, em meio a especulações de que está insatisfeito no atual campeão inglês, apesar de o técnico David Moyes garantir que ele não está à venda.

O jogo entre Inglaterra e Escócia é o primeiro entre os dois rivais desde 1999, e ocorre antes de jogos cruciais da seleção inglesa contra Moldávia e Ucrânia pelas eliminatórias da Copa do Mundo, em setembro. A Escócia não tem mais chance de classificação.

