Rooney faz de pênalti e salva Inglaterra em Wembley

Depois de uma Copa do Mundo para esquecer, a seleção inglesa de futebol voltou a jogar nesta quarta-feira. Com um público apenas mediano em Wembley, reflexo de uma equipe que não empolga, os ingleses fizeram 1 a 0 na Noruega em jogo preparatório para o início das Eliminatórias da Eurocopa.

O único gol do jogo foi marcado quando Sterling foi derrubado em jogada de linha de fundo na área. Novo capitão da Inglaterra (substituindo Gerrard), Wayne Rooney foi para a cobrança de pênalti, mandou no canto direito alto do goleiro e fez 1 a 0 para a seleção do técnico Roy Hodgson, mantido no cargo após a Copa.

Na segunda, a Inglaterra já joga pelas Eliminatórias da Eurocopa naquele que promete ser o jogo mais complicado do Grupo E: contra a Suíça, na Basileia. Depois, ainda este ano, a equipe tem pela frente San Marino, Estônia e Eslovênia. No ano que vem, ainda encara a Lituânia, além de todo o segundo turno. A Noruega recebe a Itália, terça, e depois enfrenta Malta, Bulgária, Croácia e Azerbaijão.

Outros jogos

Sede da próxima Copa do Mundo, a Rússia iniciou o ciclo goleando o Azerbaijão, por 4 a 0, em casa. Sua adversária política, a Ucrânia, jogou em Kiev e fez 1 a 0 na Moldávia. O brasileiro Edmar entrou em campo pelos ucranianos.

Em jogo decidido apenas com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, a Turquia passou pela Dinamarca fora de casa. Agger, que deixou o Liverpool nesta temporada, fez pelos dinamarqueses. Já em Praga os EUA contaram com gol de Bedoya para passar pela República Checa.

