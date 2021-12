Ronda fala sobre títulos, maconha e boêmia em livro

A lutadora norte-americana Ronda Rousey é uma daquelas atletas que tem muita história para contar. De participações em olimpíadas à vida boêmia, regada a bebidas alcoólicas, remédios, cigarro e maconha, até a conquista do cinturão no UFC, bastante coisa aconteceu na vida de Ronda. De acordo com o Jornal New York Post, essas histórias são narradas no livro "My Flight/Your Fight", que será lançado pela atleta em parceria com a irmã.

Ela revela que após ficar em nono lugar nas Olimpíadas de 2004, em Atenas, entrou em depressão, mas, mesmo assim, quatro anos depois, conquistou o bronze em Pequim. Essa colocação lhe rendeu o prêmio de US$ 10 mil, valor que não era suficiente para os planos da judoca: "mudar a vida". Ronda então decidiu tirar um ano "para festejar", abandonou o esporte e conseguiu um emprego de garçonete.

De acordo com o jornal, ao contar os relatos do livro, nessa época, Ronda frequentemente começava o dia com um cigarro na boca e copo de vodka na mão. Além disso, ela fazia um "combo de maconha com Vicodin", remédio utilizado para dor. Ela chegou a morar no carro, antes de encontrar um apartamento.

"Em mais de uma ocasião, sujeira subia pelos ralos e pela privada, então eu tinha de sobreviver em um apartamento cheio de merda. Eu acho que não podia chegar mais baixo", revela ela no livro. A partir disso, em um dia comum, quando assistir TV durante o expediente no trabalho, que ela assistiu na TV uma competição de MMA. Imediatamente pensou: "eu posso fazer isso", disse a norte-americana.

A carreira no MMA foi arrasadora. Na sétima luta, Ronda já disputava o cinturão do UFC. Ela foi ainda uma das principais responsáveis pela criação de uma liga feminina.

Com personalidade forte e corajosa ao defender as opiniões que acredita, a atleta declarou que é a favor da queda das suspensões quando o antidoping der positivo para maconha.

"Qualquer um que seja estupido o suficiente para dizer que maconha melhora o desempenho no ringue nunca lutou ou nunca fumou maconha. Ela diminui o nível de testosterona. Ela não te ajuda em absolutamente nada'', afirmou Ronda.

