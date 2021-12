Ronda e Holm duelam pelo cinturão do UFC neste sábado

Ainda invicta na carreira, a norte-americana Ronda Rousey voltará a colocar seu cinturão do peso galo em jogo na luta principal do UFC 193, em Melbourne, na Austrália, neste sábado 14 [veja vídeo da pesagem abaixo].

A adversária será outra lutadora que ainda não conhece derrotas: a também americana Holly Holm. O card preliminar começa às 21h30 (da Bahia). O principal está programado para meia-noite.

Maior estrela do momento no MMA, que costuma ter nos combates masculinos seu carro-chefe, Ronda espera vencer Holm, manter seu título e descansar.

"Após esta luta, eu vou fazer as pessoas sentirem minha falta. Não há nada no mundo que eu queira mais agora do que desaparecer por um tempo", disse ela, que pretende voltar ao octógno só em junho, no UFC 200.

Encarada tensa

A pesagem do UFC 193, que abrigará a disputade cinturão entre Ronda Rousey e Holly Holm como evento principal, transcorreu sem maiores problemas, apesar do clima quente entre as lutadoras.

Ronda "briga" com Holly Holm e Jedrzejczk provoca a rival em encarada

Durante a encarada entre Rousey - que defenderá seu cinturão pela sétima vez - e Holm, o chefão da organização, Dana White, chegou a impedir a campeã que tentou ir para cima da desafiante.

Além de Ronda x Holm, o evento conta a revanche histórica entre Antônio Pezão e Mark Hunt. Em 2013, o duelo terminou empatado após cinco rounds. Ainda no card, ocorre a disputa de título peso-palha feminino entre Joanna Jedrzejczyk e Valerie Letourneau.

