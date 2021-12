A derrota da norte-americana Ronda Rousey para a compatriota Holly Holm no UFC 193, em novembro de 2015, deixou a lutadora tão abalada que ela pensou até em se matar. A reveleção foi feita durante entrevista ao programa "The Ellen DeGeneres Show".

Ronda disse ter pensado em suicídio quando viu que havia sofrido a primeira derrota na carreira no MMA. Segundo ela, foi o seu namorado, o também lutador Travis Browne, quem lhe deu a motivação para "se manter viva".

"Eu estava pensando em me matar. Mas levantei a cabeça e vi Travis. Olhei para ele, e estava tipo 'eu preciso ter seus bebês. Preciso me manter viva'", disse a lutadora, que se emocionou e foi aplaudida pelo público no programa.

Ela lembrou ainda que aquela era sua terceira defesa de título em nove meses. Ainda assim, ela não se perdoava pela derrota para Holm. "Acho que a única coisa que foi diferente desta vez foi que era a minha terceira luta por título em nove meses e não acho que alguém já tenha tentado fazer isso antes", finalizou.

Da Redação e Agência Ronda diz que pensou em se matar depois de derrota no UFC

