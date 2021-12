Ronaldo volta a marcar, mas Corinthians só empata

Ainda não foi dessa vez que o Corinthians desencantou fora de casa. Ronaldo até voltou a marcar após quatro meses de jejum, mas o time de Parque São Jorge ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Atlético-PR, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo, aliás, ficou marcado mesmo pelos erros do árbitro Jaílson Macedo de Freitas, que assinalou incorretamente um pênalti para cada equipe.



O resultado deixou o Corinthians a três pontos do líder Fluminense, mas com um jogo a menos. E a equipe paulista segue sem vencer longe do Pacaembu - o último triunfo foi em maio, sobre o Grêmio, em Porto Alegre, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, foram cinco empates e três derrotas como visitante.

adblock ativo