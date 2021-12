Ronaldo supera Messi e leva prêmio da revista World Soccer

Londres - O atacante do Real Madrid Cristiano Ronaldo foi eleito o jogador do ano pela revista World Soccer pela segunda vez, à frente de Lionel Messi, do Barcelona, e de Franck Ribéry, do Bayern de Munique, anunciou a publicação nesta quinta-feira, 12.

O prêmio, escolhido por um painel de jornalistas e críticos do mundo todo, reconhece o excelente desempenho do atacante português por seu clube e pela seleção de Portugal, que ele ajudou a classificar para a Copa do Mundo de 2014. Ronaldo também conquistou o prêmio em 2008.

Jupp Heynckes e o Bayern de Munique, que conquistaram a tríplice coroa (Liga dos Campeões, Campeonato Alemão e Copa da Alemanha), venceram os prêmios de técnico e equipe do ano.

