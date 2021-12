Forte candidato à Bola de Ouro como melhor jogador do mundo em 2016, Cristiano Ronaldo sabe que precisa fazer uma boa Eurocopa para se aproximar de mais um prêmio. O início da participação no torneio, nesta quarta, não foi nada promissora. Portugal até saiu na frente da Islândia em Saint-Étienne, mas levou o empate em 1 a 1. Foi o primeiro jogo da seleção islandesa em grandes competições, o que já torna o goleiro Halldorsson um ídolo local, pela excelente estreia.

Ronaldo passa em branco, goleiro salva e Islândia arranca empate com Portugal

Enquanto isso, Cristiano Ronaldo começou sua quarta participação em Eurocopas, em busca de se tornar o primeiro a marcar gols tal número de edições. Não foi nesta terça que ele conseguiu. Aos 25 minutos, o craque do Real Madrid teve grande chance, cara a cara com o goleiro, após lançamento de Pepe, mas furou a bola.

Foi logo depois disso que Portugal conseguiu abrir o placar. Aos 27, André Gomes e Vieirinha tabelaram, o lateral cruzou e Nani desviou de primeira. Era a recompensa por uma boa atuação do portugueses na primeira metade do primeiro tempo, amassando a Islândia no seu campo de defesa. Halldorsson, veterano goleiro do Glimt, da Noruega, fez três grandes intervenções.

Rui Patrício, entretanto, também havia precisado trabalhar, logo aos 3 minutos, em defesa que impediu que a Islândia saísse na frente do placar. O goleiro, entretanto, não passaria ileso na partida. Na segunda etapa, aos 5 minutos, Gudmundsson cruzou, Vieirinha não tirou e Birkir Bjarnason, meia do Basel, da Suíça, deixou tudo igual.

Quem esperava que Cristiano Ronaldo fosse reagir, viu o craque manter-se apagado. Portugal até pressionou, mas com Nani, Raphael Guerreiro e André Gomes. Halldorson não deixou nada passar.

Renato Sanches, reforço do Bayern de Munique de apenas 18 anos entrou, Quaresma também, mas Portugal não conseguiu voltar à frente. O próprio Quaresma, Pepe e Nani criaram as melhores chances, mas o dia era mesmo de Halldorson.

Com o empate, quem lidera o Grupo F é a Hungria, que fez 2 a 0 na Áustria, mais cedo. No sábado, Portugal e Áustria se enfrentam no Parque dos Príncipes, às 16h (de Brasília). Islândia e Hungria se enfrentam em Marselha, também no sábado, às 13h.

