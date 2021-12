Cristiano Ronaldo é frequentemente alvo de críticas, seja por seu estilo, necessidade de ser notícia ou comportamento fora de campo. Mas mesmo os menos entusiastas do português tiveram que se render nesta terça-feira, 12, e aplaudir a atuação decisiva de um dos grandes nomes do futebol dos últimos tempos. Depois da surpreendente derrota por 2 a 0 para o Wolfsburg fora de casa, na semana passada, o melhor jogador do mundo de 2008, 2013 e 2014 assumiu a responsabilidade e marcou os três gols da vitória por 3 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, que levou o Real Madrid às semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

Estadão Conteúdo Ronaldo marca três e Real avança às semi; City também passa

Os três gols desta terça levaram Cristiano Ronaldo a 16, na ponta da artilharia da Liga dos Campeões, simplesmente o dobro dos segundos colocados Luis Suárez e Lewandowski. Ao Real Madrid, a atuação de gala do português evitou uma grande zebra e significou a sobrevivência na busca pela 11.ª conquista de sua história.

E se precisava de ao menos dois gols para seguir vivo na Liga dos Campeões, o Real Madrid foi arrebatador no início da partida A primeira chance veio logo aos cinco minutos. Após escanteio da esquerda, Sergio Ramos desviou de cabeça na primeira trave, a bola subiu muito e parecia que não levaria perigo, mas tocou na parte de cima do travessão.

A zaga do Wolfsburg conseguia combater as investidas madrilenhas, mas só até os 14 minutos, quando sofreu o primeiro. Carvajal avançou pela direita, tentou o cruzamento, mas parou na zaga. Ele mesmo ficou com a sobra e repetiu a tentativa. A bola voltou a tocar no marcador, mas desta vez apenas um leve desvio, que traiu Dante e Naldo e deixou Cristiano Ronaldo sozinho para tocar para a rede.

O gol assustou o Wolfsburg e levou o Real Madrid ao ataque. Menos de um minuto depois, a zaga alemã precisou cortar cruzamento de Modric que iria na cabeça de Cristiano Ronaldo. Só que na cobrança de escanteio, o português se lançou à bola, ganhou na velocidade dos zagueiros e subiu com estilo para desviar cruzado e marcar o segundo.

Com o confronto igualado no agregado, o Real Madrid diminuiu a pressão. Só assustou novamente aos 28, quando Benzema arrancou pela esquerda, cortou para o meio e exigiu boa defesa de Benaglio. O Wolfsburg, por sua vez, abandonou a retranca, passou a tocar mais a bola e assustou aos 33 minutos, quando Luiz Gustavo arriscou de longe, com força, e exigiu grande defesa de Navas.

Os alemães equilibraram o duelo e tiveram a melhor oportunidade aos 37 minutos. Após boa jogada pela esquerda, Bruno Henrique foi acionado dentro da área. O brasileiro poderia ter batido de primeira, mas dominou, acabou demorando muito para bater e Marcelo apareceu para travar. Ainda assim, a bola passou perto da trave.

O Real Madrid voltou para o segundo tempo sufocante, atacando o Wolfsburg, que só se defendia. Aos 20 minutos, o time espanhol quase marcou em lance incrível. Sergio Ramos tocou de cabeça após escanteio da esquerda, a bola tocou na trave e passaria nas costas de Benaglio para morrer na rede. Mas o goleiro mostrou reflexo, conseguiu dar um tapa nela e a buscou entre as pernas. Reclamação dos madrilenhos, que viram a bola entrar, e alívio dos alemães.

Quem nem Benaglio e nem o Wolfsburg conseguiam parar era Cristiano Ronaldo e, aos 31 minutos, o português decidiu o confronto. Ele cobrou falta da intermediária sem muita força, mas a bola passou no meio da barreira, entre Naldo e Guilavogui, matando o goleiro e entrando no canto esquerdo.

O terceiro gol fez o Wolfsburg se lançar ao ataque e o Real Madrid aproveitou os contra-ataques. Aos 38 minutos, Benzema limpou pela esquerda e quase ampliou, mas parou em Benaglio. Aos 41, Jesé, que havia acabado de entrar na vaga do francês, foi quem exigiu mais uma última linda defesa do goleiro.

City passa

Vendido para um empresário árabe em 2008, o Manchester City enfim está entre os grandes da Europa. Nesta terça, jogando diante de outro time financiado por petrodólares, o City venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0, em Manchester, e se classificou pela primeira vez às semifinais da Liga dos Campeões. De Bruyne, belga que custou pelo menos 70 milhões de euros no início da temporada, fez o gol da classificação. No primeiro tempo, Agüero perdeu um pênalti.

Como havia empatado em 2 a 2 em Paris, o time inglês jogava por um empate sem gols em casa. O Paris Saint-Germain precisava balançar as redes e se lançou de forma até irresponsável ao ataque no segundo tempo. Foi punido com o gol.

Até ser comprado, o Manchester City nunca havia jogado a Liga dos Campeões. Nesta temporada, faz a sua quinta participação seguida. Caiu na primeira fase nas duas primeiras e nas oitavas de final nas últimas duas. Agora, chega à semifinal de forma inédita.

Conseguiu o feito inclusive antes que o Paris Saint-Germain, que até foi semifinalista em 1994/1995, mas vinha de três quartas de finais seguidas desde que foi comprado por um fundo de investimentos de origem catariana. Agora, são quatro eliminações seguidas nesta fase.

Advertido com apenas 12 segundos do jogo de ida, David Luiz desfalcou o Paris Saint-Germain nesta terça. Marquinhos entrou no lugar dele para formar uma linha defensiva com Aurier e Thiago Luiz, o que permitia ao time francês ter cinco homens no meio de campo.

Essa maioria numérica deu ao Paris Saint-Germain o domínio territorial e da posse de bola nos primeiros minutos. O Manchester City tinha quatro homens de frente - David Silva, De Bruyne, Navas e Agüero -, mas todos precisavam recompor com os brasileiros Fernando e Fernandinho. Até os 20 minutos, praticamente não viram a cor da bola.

Só que o Paris Saint-Germain não conseguia transformar essa superioridade em chances de gol, exceto em uma falta que Ibrahimovic mandou raspando o travessão. Agüero parecia inconformado com o cenário e passou a tentar resolver sozinho. Errou duas finalizações antes de sofrer pênalti aos 28 minutos. Ao invadir a área e tentar driblar o goleiro Tapp, foi derrubado O próprio Agüero foi para a cobrança. Bateu rasteiro, no canto direito, mas para fora.

A sorte que teve Tapp não se repetiu com Thiago Motta. O volante sentiu lesão no fim do primeiro tempo e foi substituído por Lucas. Ao trocar um marcador por um atacante, o técnico Laurent Blanc deixava claro que aquele cenário de até 79% de posse de bola não era suficiente. O Paris Saint-Germain precisava do gol

Lucas até chegou a marcar, aos 8 minutos do segundo tempo, mas quando o lance já estava parado por impedimento. A entrada do ex-são-paulino deu mais objetividade ao ataque do Paris Saint-Germain, mas nada que exigisse muito serviço a Hart. O goleiro trabalhou em uma falta cobrada por Ibrahimovic e em um cabeceio de Thiago Silva.

O empate sem gols não servia e Blanc sabia disso. Tanto que, aos 16 minutos, já foi para o tudo ou nada. Tirou Aurier, colocou Pastore e deixou o Paris Saint-Germain com seis homens de frente: Pastore, Di María, Pastore, Lucas, Ibrahimovic e Cavani.

A decisão se mostrou péssima. Quando o Manchester City quis pressionar, exatamente no começo da segunda metade do segundo tempo - assim como havia acontecido na etapa inicial -, marcou. De Bruyne pegou sobra na meia-lua, cortou para a direita e bateu no canto direito baixo de Tapp, que não alcançou.

Com mais 14 minutos de tempo regulamentar, o Paris Saint-Germain precisava de dois gols. Aos 34, Cavani saiu cara a cara com Hart, que abriu os braços e fez uma grande defesa para salvar a equipe. Aos 40, Ibrahimovic até mandou a bola para dentro do gol, mas o lance novamente foi parado por impedimento.

