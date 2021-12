Ronaldo elogia Neymar, mas revela que votaria em Messi

Eleito três vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa, em 1996, 1997 e 2002, Ronaldo fez uma série de elogios a Neymar, nesta segunda-feira, ao falar sobre a presença do brasileiro entre os indicados à premiação da entidade pelo segundo ano consecutivo, mas revelou que votaria em Messi se participasse da votação que consagrará, no próximo dia 7 de janeiro, em Zurique, na Suíça, o Bola de Ouro de 2012.

Para o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, Neymar precisa atuar no futebol europeu para ter chances de brigar pelo título de melhor do mundo da Fifa em reais condições de rivalizar com astros do quilate de Cristiano Ronaldo, Xavi e Iniesta, assim como o próprio Messi, que foram nomes citados pelo ex-jogador nesta segunda-feira em entrevista ao site oficial da Fifa.

"O futebol, de modo geral, tem estado muito equilibrado, mas não se vai mudar a história de que o futebol europeu é o mais competitivo, o mais bonito. É o parâmetro para todo o mundo. Então, é mais do que natural que o continente onde estão os melhores jogadores seja também aquele que elege o vencedor do prêmio de melhor do mundo", opinou Ronaldo.

Em seguida, o ex-atacante exaltou Neymar e enfatizou que a ida do jogador do Santos para Europa é apenas questão de tempo, embora ele tenha assinado contrato para seguir no clube brasileiro pelo menos até a Copa do Mundo de 2014.

"O Neymar é um grande talento brasileiro. Uma joia rara que nós temos. Algum tempo atrás eu disse que era necessário que ele viesse jogar na Europa para comprovar esse talento todo e mostrá-lo para o mundo. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer: ele vai vir jogar na Europa e poderá entrar nessa disputa pela Bola de Ouro", completou.

Já ao falar sobre os favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo em 2012, Ronaldo vê a disputa restrita a Messi e Cristiano Ronaldo, "mesmo tendo o Iniesta e o Xavi como grandes protagonistas também". "São jogadores incríveis. No entanto, são jogadores mais de meio-campo, que talvez não despertem tanta paixão assim do público. Então, Messi seria o meu voto, porque, além de ser decisivo - marcando muitos gols e ganhando títulos - consegue ainda dar uma magia especial e diferente ao futebol. O Cristiano Ronaldo é um jogador muito objetivo, muito técnico e habilidoso, mas o Messi ainda consegue surpreender em muitas jogadas", opinou.

Ronaldo ainda revelou que votaria em Mourinho na disputa do prêmio de melhor técnico do ano eleito pela Fifa. "Conheço bem o mundo do futebol, então, pela organização tática, de planejamento, de treinamentos... É um treinador em quem eu votaria, porque não é fácil você administrar 25 jogadores diariamente", afirmou, antes de completar que escolheria Marta na premiação de jogadora do ano na Fifa. "Como brasileiro que sou, eu votaria nela para ganhar... Quantos (prêmios de melhor do mundo) ela já tem? Cinco, né? Votaria para ganhar a sexta vez também (risos)".

O astro aposentado dos gramados revelou, por sua vez, quais seriam os seus 11 escolhidos para premiação que elege a seleção mundial da FIFA/FIFPro de 2012. E este time contaria com a presença do principal jogador do futebol do País na atualidade, além de Marcelo, brasileiro que atual no Real Madrid. A equipe do ex-atleta teria a seguinte formação: Casillas; Daniel Alves, Sergio Ramos, John Terry e Marcelo; Xavi, Iniesta e Lampard; Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar.

Técnicos e capitães das seleções nacionais, além de jornalistas indicados pela revista France Football, parceira da Fifa na premiação, participam da escolha do melhor jogador do mundo. Portanto, Ronaldo não participará desta votação.

