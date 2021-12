Ronaldo e Neto batem boca pelo Twitter

A tensão aumenta cada vez mais no Corinthians. Depois da violenta manifestação de membros de torcidas organizadas contra os jogadores no centro de treinamento do clube neste sábado de manhã, dois ídolos discutiram pelo Twitter à noite. O ex-jogador e atual comentarista Neto criticou a declaração do atacante Ronaldo, de que joga "somente por amor", dada durante entrevista em que desabafou e disse que pensou até em antecipar sua aposentadoria.

"Eu, que nunca fui 1% de você, assinava contrato em branco. Eu jogava por amor. Casagrande, Sócrates, Wladimir, Rivelino, Viola jogavam por amor. Para de conversa fiada, vai!", afirmou Neto, jogador do Corinthians de 1989 a 93 e entre 1996 e 97, campeão brasileiro pelo clube em 1990.

Sem explicitar o nome do ex-jogador, Ronaldo respondeu na mesma moeda. "Eu aceito qualquer crítica pacífica ao meu desempenho e do time. Mas não vou responder a ex-jogador aproveitador. Que vive até hoje com a imagem ligada ao clube, implorando para fazer evento em loja oficial. Muito menos para gente irresponsável que incentiva a violência e que cospe nos outros", referindo-se ao cuspe que o ex-jogador deu no rosto do árbitro José Aparecido de Oliveira, ao ser expulso num jogo do Corinthians contra o Palmeiras, em 1991.

Neto retrucou de forma ainda mais incisiva. "Eu sempre fui e vou morrer corintiano. A minha missão no Timão foi cumprida. Levei ao primeiro Brasileiro. E você? Do mesmo jeito que você não fala com quem cuspiu em juiz, eu também não falo mais com quem entrou no motel com três travecos e um morreu de Aids!".

