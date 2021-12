Ronaldo diz não se surpreender com corrupção na Fifa e CPI do Futebol

O ex-atacante Ronaldo Nazário afirmou nesta segunda-feira que não ficou surpreso com as acusações de corrupção contra dirigentes do futebol brasileiro e do mundo. O ex-jogador trabalhou próximo à Fifa, abalada pelo escândalo que já causou o indiciamento de sete cartolas, e à CBF quando foi membro do Comitê Organizador da Copa do Mundo do ano passado.

"A verdade é que a gente sempre ouve muita coisa e, vivendo o mundo do futebol por dentro, a gente fica sabendo de bastante coisa. Não me surpreende que o sistema tenha caído a nível mundial. Esse é um momento onde temos que deixar tudo o mais transparente possível e, logicamente, isso vai exigir uma renovação no âmbito mundial e, principalmente, no cenário nacional porque temos muito problemas que estão longe de serem solucionados", respondeu Ronaldo em entrevista ao canal ESPN Brasil.

Ele também comentou sobre a CPI do Futebol, presidida pelo senador Romário (PSB-RJ) e que já começou a incomodar Marco Polo Del Nero, atual mandatário da CBF - o antecessor José Maria Marin segue preso em Zurique, na Suíça, detido na operação que prendeu outros dirigentes do futebol mundial, no dia 27 de maio.

"Parece ser uma coisa muito séria e que vai aprofundar muito as investigações. Por isso, a gente espera que o futebol volte a ser puro como era antigamente", disse Ronaldo, em Campinas, onde inaugurou a primeira filial da sua rede de escolinhas de futebol.

Ex-atacante do Corinthians, Ronaldo elogiou a fase do clube e disse que o título está quase assegurado. "Está bem encaminhado no campeonato. Assisti o time ontem, fiquei feliz como está jogando e é justo que seja líder, mas precisa tomar cuidado porque tudo pode acontecer no futebol. Tem que continuar jogando desta forma."

Em conversa com os jornalistas, o camisa 9 do penta opinou sobre as Eliminatórias da Copa do Mundo, que começarão em outubro. Para ele, o Brasil terá duelos complicados, principalmente naqueles em que será visitante. "Talvez seja mais difícil que a própria Copa do Mundo, porque é um processo longo, com muitos jogos, e as partidas fora são duras", avaliou Ronaldo.

adblock ativo