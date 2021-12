Ronaldo deixa UTI em Ibiza após internação por gripe e espera alta na segunda

A assessoria de imprensa de Ronaldo confirmou neste domingo, 12, que o ex-jogador foi internado em um hospital de Ibiza, na última sexta-feira, e informou que a alta dele está prevista para acontecer nesta segunda-feira, 13. O ex-jogador já deixou a UTI e se encontra em um quarto da Policlínica Nuestra Señora del Rosario, um centro médico privado.

"Ele foi internado na sexta-feira, com uma gripe bem forte. Ele já está bem e vai ter alta nesta segunda-feira. Não está mais internado, está em um quarto", disse a assessoria de imprensa de Ronaldo. De acordo com as informações do jornal Diário de Ibiza, o ex-jogador foi diagnosticado com um quadro de pneumonia, o que não se confirmou.

"Foi tudo controlado para não evoluir para uma pneumonia, não chegou a isso", relatou. Inicialmente, Ronaldo foi atendido por uma equipe de um hospital público em Ibiza e depois seguiu para ser internado na instituição privada.

"No primeiro hospital em que ele deu entrada, não havia estrutura para interná-lo para tratar esse quadro de gripe grave, por isso ele seguiu para o outro", explicou a assessoria do ex-jogador.

