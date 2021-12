Ronaldinho vira réu em ação coletiva que pede R$ 300 milhões por pirâmide

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho se tornou réu nesta sexta-feira, 14, em uma ação civil coletiva por danos morais e materiais causados por sua ligação com a empresa 18kRonaldinho. O processo pede R$ 300 milhões por conta da firma ter bloqueado os investimentos dos clientes em suas atividades.

Segundo informações do Uol Esportes, a ação está sendo movida pelo Ibedec (Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo) de Goiás, que diz ter identificado cerca de 150 pessoas lesadas por conta dos bloqueios. De acordo com o Instituto, as vítimas moram em vários estados brasileiros e em países como Estados Unidos, Portugal e Itália.

O valor divulgado pela ação foi estipulado com base nos supostos prejuízos das vítimas. No entanto, o pedido ainda será avaliado na Justiça. Além de Ronaldinho e da empresa que leva seu nome, aparecem como réus da ação os diretores e outros cinco colaboradores, que costumavam arregimentar clientes em reuniões pelo Brasil.

Ainda de acordo com o Uol, uma das vítimas listadas na ação é o youtuber Johnny Helder, que tem um canal sobre investimento. Ele afirma ter investido cerca de R$ 200 mil. Outros clientes lesados também já entraram com ações individuais, como é o caso de uma investidora do interior do Paraná e do produtor de conteúdo digital Lucas Marques, do Rio Grande do Sul.

O advogado do Ibedec, Fernando Barbosa, incluiu Ronaldinho alegando convicção de que o ele foi mais do que um garoto-propaganda do negócio, chegando a figurar em propagandas e ser anunciado como sócio-proprietário da empresa. Enquanto isso, os respectivos representantes do ex-atleta e da 18k não quiseram se manifestar sobre o caso, uma vez que ainda não foram notificados.

Marcelo Lara Marcelino, que se apresenta como CEO da 18k, tem gravado vídeos nos quais afirma que seu negócio foi vítima de uma fraude e que por isso teria bloqueado os saques de sua plataforma.

De acordo com o gestor, ele promete devolver o valor investido em relógios e ações de outras empresas. Entretanto, os clientes dizem que, até o atual momento, as promessas não se concretizaram.

