Ronaldinho se destaca em treino e Fred desfalca Fluminense no sábado

Os torcedores que acordaram cedo nesta sexta-feira para acompanhar o último treino do Fluminense antes do jogo deste sábado, contra o Grêmio, às 18h30, no Maracanã, puderam aplaudir o atacante Ronaldinho Gaúcho, que se destacou no treino e mais ainda nas cobranças de falta. Foi o primeiro treino matinal dele pelo tricolor das Laranjeiras. O craque deve estrear neste sábado.

A notícia ruim é que Fred não vai jogar. Ele está com pubalgia (dor na região da virilha) e a comissão técnica preferiu vetá-lo. "Fred teve problema no último jogo. Teve dores ontem (quinta). É uma pubalgia, e precisamos ter atenção para não virar uma coisa séria, esperar que ele faça as atividade necessárias para fortalecer a região. É melhor que fique fora deste jogo e ganhe na sequência. Não podemos colocar em risco (a sequência de jogos dele)", afirmou o técnico Enderson Moreira.

Sem o atacante, é provável que Ronaldinho seja escalado como um falso centroavante e Gerson entre no meio-campo. Wellington Silva, com dores no tornozelo esquerdo, e Magno Alves, com problemas musculares, foram poupados no treino de sexta, mas devem atuar neste sábado. Henrique e Marlon devem compor a dupla de zaga.

