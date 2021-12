Ronaldinho posta foto com tampão após levar bolada no olho

O meia Ronaldinho Gaúcho postou uma foto em sua conta no Twitter onde aparece com um tampão no olho esquerdo, que está machucado após levar uma bolada na última quarta-feira, 22, no empate do seu time, o Atlético-MG, com o Tijuana pelas quartas de final da Taça Libertadores da América.

"Fui ao oftalmologista hoje e realizei alguns exames. Estou bem!", escreveu o jogador, na legenda da foto. O jogador ainda disse que, por estar em repouso, não pode comparecer à festa de premiação do campeonato mineiro, na última segunda-feira, 27, onde Ronaldinho foi escolhido como o craque da competição. "Infelizmente não pude comparecer, pois estou de repouso. Obrigado por tudo!".

Nesta quinta-feira, 30, Ronaldinho volta a entrar em campo pela Libertadores, no segundo jogo das quartas de final contra o Tijuana, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

