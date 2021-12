Não foi como se esperava a estreia de Ronaldinho Gaúcho no futebol mexicano. O craque, que vestiu a camisa 49 do Querétaro em um jogo pela primeira vez, perdeu um pênalti e viu sua equipe ser derrotada em casa por 1 a 0 pelo Tigres, em jogo válido pela Copa do México, na noite de quarta-feira.

A confirmação da presença de Ronaldinho em campo animou a torcida do Querétaro, que lotou o Estádio Corregidora, com cerca de 35 mil presentes, e vibrou com cada toque na bola do astro, até mesmo no aquecimento. Com a bola rolando, o brasileiro levou os fãs à loucura ao mostrar toda a sua habilidade e dar um elástico na lateral da área em um adversário.

O lance, porém, de nada serviu, pois logo na sequência o Tigres abriu o placar, com um gol de Hérculez Gómez, após passe do equatoriano Guerrón, que passou pelo futebol brasileiro, atuando no Cruzeiro e Atlético-PR.

Ronaldinho, porém, teve a chance de brilhar logo em sua partida de estreia. Aos 16 minutos da segunda etapa, o brasileiro Danilinho, que também já defendeu o Atlético Mineiro, sofreu pênalti. Porém, Ronaldinho isolou a cobrança e desperdiçou a oportunidade empatar o jogo.

A derrota deixa o Querétaro em segundo lugar do Grupo 1 da Copa do México com nove pontos, dois atrás do Tigres. A próxima partida de Ronaldinho Gaúcho pelo seu novo clube será no domingo, contra o mesmo Chivas, em Guadalajara, desta vez pelo Campeonato Mexicano, no qual o time do brasileiro é o oitavo colocado com 11 pontos somados em oito rodadas.

Assista a cobrança de pênalti de Ronaldinho

Estadão Conteúdo Ronaldinho isola pênalti e estreia com derrota no México

adblock ativo