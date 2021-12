Ronaldinho irá a audiência para definição de reparação social no Paraguai

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão, Roberto Assis, irão uma audiência com o Juizado Penal de Garantias, nesta sexta-feira, 6, no Paraguai. Na ocasião, um juiz irá determinar uma possível reparação social pelo uso de documentos falsos no país.

De acordo com o Ministério Público do Paraguai, Ronaldinho deu vários dados relevantes à investigação, quando ele e seu irmão admitiram o uso dos documentos. O órgão considerou que os dois "foram enganados em sua boa fé". A promotoria decidiu deixar livre de processo Ronaldinho e Assis.

Ronaldinho foi preso no Paraguai na quarta-feira, 4, ao entrar no pais com documentos falsos. Ele e seu irmão chegaram a ficar 17 horas sob custódia policial. O uso dos documentos pode levar à uma pena de cinco anos ou multa. Por isso, ele deverá fazer realizar uma reparação social a ser determinada por um juiz de garantias.

A promotoria acusou três pessoas pelo caso: o empresário Wilmondes Sousa Lira, apontado pela defesa de Ronaldinho como responsável pelos documentos falsos, e as paraguaias María Isabel Galloso e Esperanza Apolonia Caballero, nomes originais dos passaportes e cédulas de identidade expedidas e em seguida adulterados.

O MP pediu a prisão preventiva de Wilmondes. Ele foi acusado por produção de documentos não autênticos, uso de documentos públicos de conteúdo falso e falsidade ideológica. Já as mulheres foram detidas, acusadas de uso de documentos públicos com conteúdo falso.

O caso de adulteração dos documentos do ex-jogador e do seu irmão provocou a renúncia do diretor de imigração do Paraguai, Alexis Penayo. Além disso, outras pessoas e funcionários públicos são investigados pela promotoria.

