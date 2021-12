Ronaldinho Gaúcho sofre acidente de carro em Porto Alegre

Após rescindir contrato com o Fluminense, o jogador Ronaldinho Gaúcho se envolveu em um acidente de carro na manhã desta sexta-feira, 2, em Restinga, na zona rural de Porto Alegre, onde tem uma mansão. Moradores reconheceram o atleta, que foi que fotografado após o acidente.



Segundo o irmão e agente de Ronaldinho, o ex-jogador Assis Moreira, o craque estava acompanhado de um motorista e não sofreu ferimentos. Ele explica que o veículo teria passado sobre um buraco antes de parar ao lado da pista.



"Não tem nada demais, foi algo simples. Passou por um buraco, teve um problema com o pneu e saiu da pista. Uma pessoa que estava com ele, que sempre está, estava dirigindo", disse Assis, em declaração ao Jornal Extra.



Na terça-feira, 29, Ronaldinho comemorou o aniversário da mãe, Dona Miguelina, em Porto Alegre. Sem clube desde que rescindiu com o Fluminense, na última segunda-feira, 28, o jogador tinha planos de uma viagem a passeio pelo Brasil. Salvador e Belo Horizonte estariam entre os destinos.

Ileso após o acidente, Ronaldinho até posou para selfie com fã (Foto: Reprodução)

adblock ativo