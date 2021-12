Ronaldinho Gaúcho perde espaço no Barcelona após apoio a Bolsonaro

O Barcelona decidiu nesta terça-feira, 16, se afastar da imagem de Ronaldinho Gaúcho - que é embaixador mundial do clube -, após o ex-jogador declarar apoio ao candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro.

Um dia antes do primeiro turno das Eleições 2018, Ronaldinho publicou uma imagem em seu perfil no Instagram em que aparece com a camisa da seleção brasileira de futebol, que traz o número 17 nas costas, em alusão a Bolsonaro.

Na legenda da imagem, o atleta escreveu: "Por um Brasil melhor, desejo paz, segurança e alguém que nos devolva a alegria. Eu escolhi viver no Brasil, e quero um Brasil melhor para todos!!!".

A publicação causou repercussão entre os internautas, que se dividiram entre apoiar ou criticar a escolha política do craque.

Segundo informações publicadas pelo jornal espanhol Sport, o Barcelona não deve se posicionar publicamente, mas afirma que a manifestação de Ronaldinho não está de acordo com os valores da entidade.

