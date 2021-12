Ronaldinho Gaúcho garante Milan na próxima Liga dos Campeões da Europa

Sem mais chances de brigar pelo título do Campeonato Italiano, o Milan fez a lição de casa neste sábado e garantiu a classificação para disputar a próxima Liga dos Campeões. Com gol de Ronaldinho Gaúcho, o time do técnico Leonardo venceu a Fiorentina por 1 a 0, no San Siro, pela 36ª e antepenúltima rodada da competição.









