Ronaldinho Gaúcho é vítima de racismo no México

Nem todo mundo ficou feliz com a ida de Ronaldinho Gaúcho para o México. O político mexicano Carlos Trevino usou sua conta nas redes sociais para dizer que odeia futebol e ofendeu o brasileiro por conta dos problemas causados no trânsito, na última sexta, 12, quando o jogador foi apresentado ao Querétaro, time do México.

Sem medir palavras, Carlos chamou Ronaldinho de "macaco." Com ofensas racistas, ele falou do fato das "pessoas inundarem as avenidas para ver um macaco".

Na declaração feita via Facebook ele afirma "Trato de ser tolerante, porém DETESTO FUTEBOL, e o fenômeno idiotizante que produz... Detesto ainda mais porque as pessoas estorvam e inundam as avenidas para fazer com que se demore duas horas para chegar em casa... E tudo para ver um MACACO... Brasileiro, mas ainda macaco. Isso já é um circo ridículo".

O craque brasileiro, de 34 anos assinou contrato por dois anos com a equipe mexicana.

