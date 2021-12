Ronaldinho Gaúcho é detido com documento falso no Paraguai, diz jornal

O ex-jogador e ex-camisa 10 da seleção brasileira Ronaldinho Gaúcho foi detido na noite da quarta-feira, 4, no Paraguai, com documento falso, segundo informações do site Diário de La Nación.

A publicação indica que, de acordo com o Ministério do Interior do Paraguai, o passaporte do jogador foi encontrado na suíte do hotel onde está hospedado.

Ronaldinho, que foi recebido na manhã da quarta com festa no Aeroporto Silvio Pettirrossi, em Luque, está no país para participar de dois eventos, entre eles lançar ao mercado paraguaio um livro que conta sua história.

[URGENTE] Ronaldinho fue detenido por la Policía este miércoles. Desde el Ministerio del Interior informan que, tras un allanamiento en la suite donde se hospedaba el brasileño, encontraron pasaportes paraguayos adulterados. 📸 Gentileza. pic.twitter.com/AvDdoZAdF6 — Diario La Nación (@LaNacionPy) March 5, 2020

