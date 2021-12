Ronaldinho Gaúcho comemora aniversário com festa na companhia de funkeiros

Em seu aniversário de 41 anos, Ronaldinho Gaúcho celebrou a data, neste domingo, 21, com festa em um haras, em Porto Alegre/RS, em meio à pandemia de Covid-19. As informações são do Jornal Extra.

Funkeiros como MC Livinho, Young Mascka e MC Lan participaram do evento, que também reuniu mulheres e durou da noite de sábado, 20, até o domingo, 21. Como em todas as festas do craque, não eram permitido uso de celulares.

Mãe de Ronaldinho

Em 20 de fevereiro, a mãe de Ronaldinho, Miguelina Elói Assis dos Santos, morreu vítima de Covid-19. Ela estava internada desde dezembro de 2020 e foi sepultada em 21 de fevereiro, no Cemitério Parque Jardim da Paz, em Porto Alegre.

