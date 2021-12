Ronaldinho exibe 'velha forma' em jogo no México; veja vídeo

Apesar de não ter feito gol ou dado assistência, o meia Ronaldinho Gaúcho lembrou os tempos de Barcelona na vitória do Querétaro por 2 a 0 contra o Mineros de Zacatecas, pela Copa MX, na noite de terça-feira, 3.

Jogadas de efeito como cavadinhas encobrindo a zaga, dribles desconcertantes e uma "caneta" por entre as pernas do adversário foram alguns dos lances que fizeram a torcida do Querétaro se empolgar nas arquibancadas do Estadio Corregidora.

Assista aos lances do craque na partida

