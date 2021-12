Ronaldinho é recebido no Flamengo por 20 mil torcedores

A apresentação de Ronaldinho Gaúcho na tarde desta quarta-feira reuniu mais de 20 mil torcedores na Gávea, segundo estimativas da polícia. Numa bonita festa, o Flamengo comemorou a contratação do reforço, que assinou compromisso até a Copa de 2014 e finalmente vestiu a camisa flamenguista.



A movimentação da torcida flamenguista para o evento começou ainda na manhã desta quarta-feira. No início da tarde, os torcedores foram liberados para entrar no gramado da Gávea, o que causou uma certa confusão, provocando, inclusive, a quebra de um dos portões de acesso ao local.

Apesar de tanta expectativa, Ronaldinho ficou pouco tempo no palco. Primeiro, ouviu os cânticos dos torcedores. Depois, foi apresentado pela presidente do Flamengo, Patricia Amorim. "O Ronaldinho Gaúcho é nosso", gritou a dirigente. Na sequência, o astro fez um breve discurso.



"Obrigado pelo carinho. Quero dizer que espero poder retribuir o carinho de todos vocês dentro de campo. Tamo junto, tô fechado com vocês (sic). Agora eu sou Mengão", disse Ronaldinho Gaúcho, no rápido pronunciamento que fez aos torcedores do Flamengo que lotaram a Gávea.



Logo depois, Ronaldinho deixou o palco, voltando para as instalações internas da Gávea, onde ele irá conceder entrevista coletiva ainda nesta quarta-feira. Nesta quinta, porém, o reforço flamenguista já embarca para Londrina, onde se junta ao restante do elenco para a pré-temporada.

